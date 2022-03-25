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Арум: Ломаченко отримав дозвіл поїхати з України, але залишився захищати

Сьогодні 12:38 195 0
Ексчемпіон світу поки що не думає про бокс, коли в країні йде війна
Арум: Ломаченко отримав дозвіл поїхати з України, але залишився захищати
#Василь Ломаченко, #Боб Арум

Джерело - Fightnews.

Український боксер Василь Ломаченко відмовився від бою з абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі Джорджем Камбососом, незважаючи на те, що під час війни проти росії влада дозволила йому покинути Україну заради цього поєдинку.

Про це заявив промоутер українця Боб Арум.

"Все було зроблено. Егіс, менеджер Ломаченка, зв'язався з міністром спорту України. Він отримав спеціальний дозвіл, щоб Ломаченко виїхав, незважаючи на те, що у його віці не можна виїхати і влаштував цей титульний бій в Австралії. Але Ломаченко відмовився їхати. Він сказав, що йому не має різниці, хто видав дозвіл, що він боротиметься, щоб захищати свою країну.

Він залишився в Україні, тому Камбососу довелося дивитись у бік іншого суперника. Сподіваюся, що незабаром відбудеться анонс, і Top Rank братиме участь у цьому разом із компанією Лу ДіБелли", - сказав Арум.

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