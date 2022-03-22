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Валлін викликав Джошуа на бій

Вчора 23:25 136 0
Дмитро Саліта прокоментував бій Валліна з Джошуа
Валлін викликав Джошуа на бій
#Валлін, #Ентоні Джошуа, #Олександр Усик

Джерело - sport.ua.

Шведський суперважковаговик Отто Валлін готовий битися з ексчемпіоном світу  Ентоні Джошуа.

Про це розповів менеджер шведського боксера Дмитро Саліта.

"Отто Валлін готовий і чекає, що буде далі. Він націлений на бій з Джошуа. Але ми розуміємо, що ситуація дуже чутлива, чекаємо, що вирішить Усик.

Якщо Олександр зараз зможе вийти на реванш, це одне питання. Якщо ні, то Валлін хоче бій з Джошуа", - сказав Саліта.

Раніше повідомлялося, що Усик може покинути тероборону Києва заради бою з Джошуа.

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