Федерація боксу України передала 200 бронежилетів військовим Київщини

Члени Контрольно-дисциплінарної комісії Федерації боксу України передали двісті бронежилетів військовим територіальної оборони Київської області.

Про це повідомляє пресслужба федерації боксу України.

Голова контрольно-дисциплінарної комісії ФБУ Юрій Андрійчук і його колеги Тетяна Лебедєва та Петро Романов передали двісті бронежилетів Окремій бригаді територіальної оборони Київської області в/ч А 7042.

"Український народ та Збройні Сили України мають бути одним цілим. Сьогодні ми передали нашим захисникам бронежилети, щоб підвищити захист військових під час боїв з агресором і зберегти їхні життя. Перемога буде за Україною", - сказали представники ФБУ.

"Наші військові героїчно боронять свою землю від російських загарбників. Ми маємо усіляко допомагати українським воякам виконувати свою місію. Так, сьогодні ми привезли до тероборони бронежилети, але це найменше, що ми могли зробити, щоб полегшити життя військових. Борони вас Господь, наші захисники", - сказав Андрійчук.