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Дружина Усика: Мені не віриться, що це, бл**ь, 2022 рік

Сьогодні 09:43 89 0
Катерина Усик прокоментувала бомбардування Маріуполя
Дружина Усика: Мені не віриться, що це, бл**ь, 2022 рік
#Олександр Усик

Джерело - Чемпіон.

Дружина чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Олександра Усика Катерина висловилася про ситуацію у Маріуполі.

Про це вона розповіла в Instagram.

"Маріуполь. Місто, яке постраждало на даний момент найбільше. Сьогодні його знищили ще більше. Загинуло багато мирного населення. Я не розумію, що буде далі, але, дивлячись на все це, мені не віриться, що це, бл**ь, 2022 рік.

Як зупинити цю сатану, який вже на порозі своєї смерті забирає з собою тисячі життів. Для мене Маріуполь – справжній біль", - написала Катерина Усик.

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