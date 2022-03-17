Дружина Усика: Мені не віриться, що це, бл**ь, 2022 рік

Дружина чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Олександра Усика Катерина висловилася про ситуацію у Маріуполі.

Про це вона розповіла в Instagram.

"Маріуполь. Місто, яке постраждало на даний момент найбільше. Сьогодні його знищили ще більше. Загинуло багато мирного населення. Я не розумію, що буде далі, але, дивлячись на все це, мені не віриться, що це, бл**ь, 2022 рік.

Як зупинити цю сатану, який вже на порозі своєї смерті забирає з собою тисячі життів. Для мене Маріуполь – справжній біль", - написала Катерина Усик.