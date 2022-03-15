Головне
Журналіст Чемпіона закликав спортивну спільноту викинути російських функціонерів на смітник історії
Вчора 19:59 801
Володимир Кличко: Ми захищатимемо Україну до останньої краплі крові
Сьогодні 17:25 60
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 15:45 25732
Відомий український журналіст продовжує рекламувати рашистську букмекерську контору
Сьогодні 14:58 662
Керівництво УАФ змінило дислокацію через напад росії
Сьогодні 14:31 253
Ахметов втратив 9,5 млрд доларів після початку війни
Сьогодні 10:55 602
Сабоніс: Більше ніколи в житті не повіримо брехунам росіянам
Вчора 21:09 823
Каспаров розповів, за яких умов впаде режим путіна
Вчора 20:09 2809
Забранський: Мені подобається позитив Кіма, він підтримує людей у важкий час
Вчора 18:54 359
Зінченко: Це вже давним-давно не політика, це справжня війна
Вчора 17:55 361
Прямі трансляції

Арум: Ломаченко для мене справжній герой

Сьогодні 15:41 191 0
Боб Арум прокоментував повернення Василя Ломаченка в Україну
Арум: Ломаченко для мене справжній герой
#Василь Ломаченко, #Боб Арум

Джерело - ukrinform.ua.

Легендарний промоутер Боб Арум вражений вчинком українського боксера Василя Ломаченка, який залишився захищати Україну.

Про це розповів сам голова промоутерської компанії Top Rank

"Василь Ломаченко для мене справжній герой. Я не говорю це легковажно. Дозвольте мені надати вам факти.

До цього конфлікту Василь тренувався у Греції. Так ось, спалахує ця війна через агресію Путіна, він зв'язується зі своїм менеджером Егісом Клімасом, але його сім'я все ще в Україні. Він не міг просто відлетіти в Україну. Тому він полетів до Румунії, взяв там машину та приїхав на територію України, щоб бути зі своєю родиною та стати на захист країни.

Якби він думав тільки про себе, то прилетів би до Румунії, забрав свою сім'ю і відлетів до США, де має будинок і грін-карту. Чому він цього не зробив? Він відчуває свій обов'язок перед народом України. Вони збираються вистояти та боротися з російською агресією. Для мене це справжній героїзм", - сказав Арум.

Нагадаємо, Ломаченко вступив до лав тероборони.

Коментарі ()
Популярне зараз
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 25732
Каспаров розповів, за яких умов впаде режим путіна Каспаров розповів, за яких умов впаде режим путіна 2809
Манчестер Юнайтед - Атлетико - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Манчестер Юнайтед - Атлетико - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 4379
15 років тому Палоп забив легендарний гол у ворота Шахтаря 15 років тому Палоп забив легендарний гол у ворота Шахтаря 1532 1
Аякс - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Аякс - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 4485
Ювентус - Вільярреал - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Ювентус - Вільярреал - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 1622
Рекомендуємо
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 10516
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 4068
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 11881
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 41936
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 36058
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 19310