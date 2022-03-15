Арум: Ломаченко для мене справжній герой

Легендарний промоутер Боб Арум вражений вчинком українського боксера Василя Ломаченка, який залишився захищати Україну.

Про це розповів сам голова промоутерської компанії Top Rank

"Василь Ломаченко для мене справжній герой. Я не говорю це легковажно. Дозвольте мені надати вам факти.

До цього конфлікту Василь тренувався у Греції. Так ось, спалахує ця війна через агресію Путіна, він зв'язується зі своїм менеджером Егісом Клімасом, але його сім'я все ще в Україні. Він не міг просто відлетіти в Україну. Тому він полетів до Румунії, взяв там машину та приїхав на територію України, щоб бути зі своєю родиною та стати на захист країни.

Якби він думав тільки про себе, то прилетів би до Румунії, забрав свою сім'ю і відлетів до США, де має будинок і грін-карту. Чому він цього не зробив? Він відчуває свій обов'язок перед народом України. Вони збираються вистояти та боротися з російською агресією. Для мене це справжній героїзм", - сказав Арум.