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Гірн: Паркер - серйозний суперник для Джошуа

Сьогодні 15:25 304 0
Джошуа проведе проміжний бій перед реваншем з Усиком
Гірн: Паркер - серйозний суперник для Джошуа
#Едді Гірн, #Ентоні Джошуа

Джерело - Behind The Gloves.

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа може провести бій з Джозефом Паркером.

Про це заявив промоутер британця Едді Гірн.

"Мені подобається Джозеф, він мій друг. Я вважаю його чудовим бійцем. Не знаю, чи є цей бій тим, який ми розглянемо як проміжний.

Моя думка про проміжний поєдинок дуже відрізняється від думки Джошуа. Розминочний бій, коли ти очікуєш Усика, повинен бути досить прямою процедурою, але Ентоні говорить про Уайлдера, Валліна, Ортіса, Джо Джойса. Навіть Джозеф Паркер - це серйозний суперник.

Тому треба бути обережним, бо мета - повернути чемпіонські титули у надважкій вазі. Щоб зробити це, треба побитися з Олександром Усиком", - сказав Гірн.

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