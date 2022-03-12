Усик розпочав продаж футболок, щоб допомогти Україні

Джерело - Чемпіон.
Чемпіон світу з боксу у суперважкому дивізіоні Олександр Усик запустив продаж спеціальної серії футболок, усі кошти з якого спрямують на потреби постраждалих від війни.
Про це розповів сам боксер в Instagram.
"Руки геть від України!. Ми створили лімітовану лінію одягу для підтримки українців, які перебувають у небезпеці та потребують екстреної допомоги.
Весь прибуток буде пожертвуваний", – написав Усик.
Раніше дружина Усика різко звернулася до путіна.
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