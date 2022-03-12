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Усик розпочав продаж футболок, щоб допомогти Україні

Вчора 23:50 98 0
Олександр Усик продовжує допомагати українцям
Усик розпочав продаж футболок, щоб допомогти Україні
Фото - gettyimages
#Олександр Усик

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу з боксу у суперважкому дивізіоні Олександр Усик запустив продаж спеціальної серії футболок, усі кошти з якого спрямують на потреби постраждалих від війни.

Про це розповів сам боксер в Instagram.

"Руки геть від України!. Ми створили лімітовану лінію одягу для підтримки українців, які перебувають у небезпеці та потребують екстреної допомоги.

Весь прибуток буде пожертвуваний", – написав Усик.

Раніше дружина Усика різко звернулася до путіна.

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Публикация от Usyk. КОТ. Aleksandr (@usykaa)

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