Усик розпочав продаж футболок, щоб допомогти Україні

Олександр Усик продовжує допомагати українцям

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу з боксу у суперважкому дивізіоні Олександр Усик запустив продаж спеціальної серії футболок, усі кошти з якого спрямують на потреби постраждалих від війни.

Про це розповів сам боксер в Instagram.

"Руки геть від України!. Ми створили лімітовану лінію одягу для підтримки українців, які перебувають у небезпеці та потребують екстреної допомоги. Весь прибуток буде пожертвуваний", – написав Усик.

Раніше дружина Усика різко звернулася до путіна.