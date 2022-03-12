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Гірн: Усик не хоче зараз обговорювати реванш із Джошуа

Сьогодні 11:25 222 0
Функціонер провів розмову із промоутером українського боксера
Гірн: Усик не хоче зараз обговорювати реванш із Джошуа
#Едді Гірн, #Ентоні Джошуа, #Олександр Усик

Джерело - Behind The Gloves.

Британський промоутер Едді Гірн провів переговори із промоутером українця Олександра Усика Олександром Красюком.

Про це заявив британець.

"Сьогодні я вперше поговорив з Красюком. Це дуже емоційний час. Зараз вони не хочуть розмовляти про поєдинок. Вони хочуть дбати про свої сім'ї. Але водночас я сказав йому, що я маю зробити гарний хід для Ентоні.

Ми поб'ємося з Усиком. Якщо поєдинок не відбудеться у певний час, то ми опинимося осторонь. Джошуа хоче цього бою, але якщо Усік не буде готовий до вересня, жовтня або листопада, то ми б хотіли побитися в травні або на початку червня", - сказав Гірн.

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