Шелестюк: Війна згуртувала не лише українців, а й увесь світ

В Україні усі допомагають одне одному, усі хочуть захищати країну від окупантів.

Про це заявив український боксер Тарас Шелестюк.

"Звичайно, ситуація на батьківщині відволікала від підготовки, не давала повністю зосередитись на бою. Особливо зараз останні 2 тижні. Турбуюся про тих, хто лишився там.

Про матір, про сестру, про родичів дружини. Іноді навіть мучить безсоння. Це дуже складний час для країни. Але хоча б ми всі стали одним цілим, максимально згуртувалися.

Поки що українці єдині, як ніколи раніше. Усі допомагають одне одному, усі хочуть захищати країну від окупантів. Всі готові боротися один за одного.

Неважливо, що багато хто з них розмовляє різними мовами. Ця війна згуртувала не лише українців, а й увесь світ", - сказав Шелестюк.