Шевадзуцький: Я вступив до воєнізованої роти

Український суперваговик Ігор Шевадзуцький (9-0, 8 КО) допомагає Україні протистояти військам РФ.

Про це заявив боксер.

"Зараз дуже важкий час для України та її народу. Проте я вірю, що ми всі разом це переживемо, адже український народ дуже сильний та дружній. Ми знаходимося на своїй землі, наші будинки, сім'ї, друзі тут. Ми захищатимемо те, що нам дорого, за будь-яку ціну!

У нас серед спортсменів дуже великий та дружний колектив. Зараз усі хлопці знаходяться у різних містах, усі намагаються бути корисними нашій країні.

Я разом зі своїм тренером Станіславом Григоруком, катменом Віктором Цехмейстром та віцепрезидентом WWFC Денисом Перчем вступили воєнізовану роту. У нас тут завдання різні, але ми намагаємося допомагати людям у їхніх нинішніх потребах.

Ми бачимо те, що людям необхідно, вигадуємо способи, як доставити це до людей. Адже ми разом сила!

На жаль, ми втратили вже кількох добрих хлопців, наших друзів, спортсменів, які звикли воювати за своє у рингу, а після вторгнення росії поїхали відстоювати свої будинки. Це непоправні втрати кожного члена нашої спортивної сім'ї, які ворог відповість.

Зараз усі люди дуже згуртувалися, і ми у спорті, зокрема. У Кривбасі у нас Жека Хітров дуже допомагає людям, є хлопці у Львівській області.

Я радий бачити, як українці об'єдналися і дуже швидко вигадали способи комунікації та допомоги один одному в цій складній ситуації, у бою проти ворога, якого ми обов'язково переможемо!" - сказав Шевадзуцький.