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Сіренко: Це не війна, це геноцид української нації

Сьогодні 20:42 106 0
Владислав Сіренко прокоментував бомбардування Маріуполя
Сіренко: Це не війна, це геноцид української нації
#Владислав Сіренко

Джерело - Чемпіон.

Український супертяж Владислав Сіренко відреагував на авіабомбардування пологового будинку та дитячої лікарні в Маріуполі.

Про це боксер розповів в Instagram.

"Якщо це не тероризм, то що таке тероризм? Бомбардування пологового будинку в Маріуполі. Не буде прощення.

Прошу підтримки в усіх своїх закордонних друзів! Це не війна, це геноцид української нації. З розстрілами мирних жителів, бомбардуванням шкіл, дитсадків, лікарень і пологових будинків.

Поширюйте інформацію про військові злочини Росії в Україні. Допоможіть нашій армії", – написав Сіренко.

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Публикация от Vladyslav Sirenko 🇺🇦 (@vladsirenkoboxing)

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