Сіренко: Це не війна, це геноцид української нації

Український супертяж Владислав Сіренко відреагував на авіабомбардування пологового будинку та дитячої лікарні в Маріуполі.

Про це боксер розповів в Instagram.

"Якщо це не тероризм, то що таке тероризм? Бомбардування пологового будинку в Маріуполі. Не буде прощення.

Прошу підтримки в усіх своїх закордонних друзів! Це не війна, це геноцид української нації. З розстрілами мирних жителів, бомбардуванням шкіл, дитсадків, лікарень і пологових будинків.

Поширюйте інформацію про військові злочини Росії в Україні. Допоможіть нашій армії", – написав Сіренко.