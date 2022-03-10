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Кличко: Важливо заборонили Біволу проводити бої у США

Вчора 22:11 232 0
Віталій Кличко вимагає від американської влади заборонити російському боксеру Дмитру Біволу 7 травня проводити поєдинок з Саулем Альваресом у Лас-Вегасі.
Кличко: Важливо заборонили Біволу проводити бої у США
#Бівол, #Віталій Кличко

Джерело - tribuna.com.

Росіянину Дмитру Біволу мають заборонити виходити на бій з Саулем Альваресом.

Про це розповів колишній чемпіон світу у суперважкій вазі, а нині мер Києва Віталій Кличко.

"Важливо, щоб цьому боксеру заборонили проводити бої у Сполучених Штатах, як і всім російським спортсменам заборонено брати участь у міжнародних змаганнях.

Це не міра проти окремого спортсмена. Україні потрібно, щоб весь світ тиснув на Росію", – сказав Кличко.

Бій Канело – Бівол заплановано на 7 травня у Лас-Вегасі.

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