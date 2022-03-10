Кличко: Важливо заборонили Біволу проводити бої у США

Росіянину Дмитру Біволу мають заборонити виходити на бій з Саулем Альваресом.

Про це розповів колишній чемпіон світу у суперважкій вазі, а нині мер Києва Віталій Кличко.

"Важливо, щоб цьому боксеру заборонили проводити бої у Сполучених Штатах, як і всім російським спортсменам заборонено брати участь у міжнародних змаганнях.

Це не міра проти окремого спортсмена. Україні потрібно, щоб весь світ тиснув на Росію", – сказав Кличко.