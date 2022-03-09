Воррен знайшов нового суперника для Джошуа

Джерело - boxingnews24.com.
Голова промоутерської компанії Queensberry Promotions Френк Воррен пропонує в якості суперника колишнього чемпіона світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) для проміжного поєдинку перед реваншем з володарем титулів WBA, WBO та IBF Олександром Усиком (19-10 свого підопічного Джо Джойса (13-0, 12 КО).
Про це заявив сам промоутер.
"Це добрий бій. Я думаю, що публіка обов'язково придбає поєдинок між Ентоні та Джо. Це битва монстрів. Ми б усе зробили миттєво. Джо негайно поставить підпис на контракті. Давайте зберемося разом і це зробить.
Це фантастичний бій. Як це працює? Нам просто потрібно зустрітися та укласти контракт. Ми б домовилися. Мені подобається ця ідея. Ми розпродали б Wembley.
Те, що відбувається в країні Усіка, це жахливо. Насправді в Олександра зараз жорсткіший бій. Я впевнений, що будуть і інші битви, але зараз він займається тим, чим винен", - зазначив Воррен.