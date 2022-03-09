Воррен знайшов нового суперника для Джошуа

Голова промоутерської компанії Queensberry Promotions Френк Воррен пропонує в якості суперника колишнього чемпіона світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) для проміжного поєдинку перед реваншем з володарем титулів WBA, WBO та IBF Олександром Усиком (19-10 свого підопічного Джо Джойса (13-0, 12 КО).

Про це заявив сам промоутер.