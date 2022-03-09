Валлін може замінити Усика у бою з Джошуа

Шведський суперважковаговик Отто Валлін (22-1, 14 KO) готовий битися з Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO), якщо чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF Олександр Усик (19-0, 13 KO) не зможе провести реванш з британцем.

Про це заявив промоутер шведа Дмитро Саліта.

"Отто - шульга, як і Усик. Цифри не брешуть, і згідно зі статистикою, Валлін доніс більше ударів, ніж будь-який інший суперник Ф'юрі, включаючи перший бій Тайсона з Вайлдером та поєдинок із Володимиром Кличком разом узяті.

Я вірю, що Отто має всі необхідні навички, впевненість, а виходячи з його останнього бою, і досвід поєдинків у Британії, щоб побити Джошуа.

Якщо поєдинок з Усиком не відбудеться, то Валлін проти Джошуа - це найінтригуючий бій у надважкій вазі. Безумовно, скасування поєдинку з Уайтом зробило Отто голоднішим у боротьбі за місце на вершині суперважкої ваги", - зазначив Саліта.