EBU не буде сертифікувати чемпіонські бої за участю спортсменів з Росії та Білорусі

Європейський боксерський союз (EBU) осудив агресію Росії проти України та повідомив, що більше не буде сертифікувати чемпіонські бої за участю російських та білоруських боксерів.

Про це йдеться в заяві організації.

Актуально: Сенченко: Повєткін і йому подібні – кінчені тварюки

"Європейський боксерський союз (EBU), що приєднується до закликів спортивного світу щодо припинення вогню та закінчення війни в Україні. Від сьогоднішнього дня організація не буде сертифікувати чемпіонські бої за участю боксерів з Росії та Білорусі до подальших повідомлень. Ми єдині з боксерським світом, який просить миру, і ми відкидаємо будь-які форми війни", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Ломаченко вступив до лав тероборони.