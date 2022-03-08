EBU не буде сертифікувати чемпіонські бої за участю спортсменів з Росії та Білорусі

Джерело - boxebu.com.
Європейський боксерський союз (EBU) осудив агресію Росії проти України та повідомив, що більше не буде сертифікувати чемпіонські бої за участю російських та білоруських боксерів.
Про це йдеться в заяві організації.
Актуально: Сенченко: Повєткін і йому подібні – кінчені тварюки
"Європейський боксерський союз (EBU), що приєднується до закликів спортивного світу щодо припинення вогню та закінчення війни в Україні.
Від сьогоднішнього дня організація не буде сертифікувати чемпіонські бої за участю боксерів з Росії та Білорусі до подальших повідомлень. Ми єдині з боксерським світом, який просить миру, і ми відкидаємо будь-які форми війни", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Ломаченко вступив до лав тероборони.