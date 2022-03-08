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EBU не буде сертифікувати чемпіонські бої за участю спортсменів з Росії та Білорусі

Сьогодні 17:13 253 0
EBU не буде сертифікувати чемпіонські бої за участю спортсменів з Росії та Білорусі
EBU не буде сертифікувати чемпіонські бої за участю спортсменів з Росії та Білорусі
#EBU

Джерело - boxebu.com.

Європейський боксерський союз (EBU) осудив агресію Росії проти України та повідомив, що більше не буде сертифікувати чемпіонські бої за участю російських та білоруських боксерів. 

Про це йдеться в заяві організації.

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"Європейський боксерський союз (EBU), що приєднується до закликів спортивного світу щодо припинення вогню та закінчення війни в Україні.

Від сьогоднішнього дня організація не буде сертифікувати чемпіонські бої за участю боксерів з Росії та Білорусі до подальших повідомлень. Ми єдині з боксерським світом, який просить миру, і ми відкидаємо будь-які форми війни", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Ломаченко вступив до лав тероборони.

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