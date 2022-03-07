Дружина Усика: Україно - ти переможеш

Джерело - Чемпіон.
Дружина чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Олександра Усика Катерина вірить у перемогу України над Росією.
Про це вона розповіла в Instagram.
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"Україно, ми віримо в тебе. Ми віримо, що ти переможеш, знаємо, що переможеш. Ми знаємо, що маємо велике майбутнє, що маємо майбутнє, є майбутнє в наших дітей.
Ми відбудуємо всі міста. Звісно, ми не повернемо життя людей, які загинули. Це горе, суцільне горе.
Я вірю у те, що ми переможемо", - сказала Катерина Усик.