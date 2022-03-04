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12 федерацій боксу вимагають утриматися від співпраці з Росією та Білоруссю

Сьогодні 09:05 157 0
Представники федерацій зазначили, що їхньою метою є збереження боксу в олімпійській програмі
12 федерацій боксу вимагають утриматися від співпраці з Росією та Білоруссю
#IBA

Джерело - Трибуна.

Федерації боксу України, США, Данії, Нової Зеландії, Швеції, Фінляндії, Норвегії, Ісландії, Швейцарії, Франції, Мальти та Англії звернулися з листом до Міжнародної асоціації боксу (IBA) з вимогою припинити будь-яку співпрацю з Росією та Білоруссю.

Про це повідомляє ФБУ.

Крім того, федарації вимагають наступне:

– заборонити участь російських та білоруських боксерів, офіційних осіб в усіх міжнародних змаганнях під егідою IBA з метою захисту цілісності змагань з боксу і для безпеки усіх учасників;

– заборонити використання національних прапорів і гімнів Росії та Білорусі в міжнародних змаганнях під егідою IBA у тому випадку, коли неможливо ввести заборону на участь російських або білоруських боксерів з організаційних або юридичних причин;

– заборонити використовувати офіційні абревіатури Росії (RUS) та Білорусі (BLR) на боксерській формі, коли неможливо ввести заборону на участь російських або білоруських боксерів з організаційних або юридичних причин;

– наполегливо рекомендувати усім національним федераціям IBA запровадити ті ж санкції;

– негайно припинити партнерство IBA з "Газпромом" — російською державною компанією;

– зобов’язати утриматися від партнерських стосунків з Росією та Білоруссю.

Представники 12 боксерських федерацій зазначили, що їхньою метою є збереження боксу в олімпійській програмі Парижу-2024 і забезпечити його включення в програму Ігор у Лос-Анджелесі-2028.

Нагадаємо, Усик заявив про готовність вбивати росіян.

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