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Де Ла Хойя: Кличко прямо там, захищає свою країну. Неймовірно

Сьогодні 20:23 163 0
Легендарний боксер у захваті від вчинку українських колег
Де Ла Хойя: Кличко прямо там, захищає свою країну. Неймовірно

Джерело - vringe.com.

Американський легендарний боксер Оскар Де Ла Хойя підтримує українських боксерів, котрі зі зброєю захищають свою країну від російських загарбників.

Про це заявив сам Оскар.

"Насамперед, Усик, брати Клички та Ломаченко - вони доблесні та мужні молоді люди, які будуть битися за свою країну. Вони - бійці. Вони доводять це. Буквально всередині та поза рингом - вони бійці. Будьте обережні. Ми проходимо через жах. Україна проходить через справді складні часи. Це сумно, що таке сталося. Але це свідчить про їх характер. Це показує їхню психологію бійців, їхній бійцівський характер.

Вони готові ризикнути своїм життям за їхню країну, за їхні сім'ї, за їхніх друзів, за невідомих їм мешканців. Це дуже доблесно. Вони уособлення того, що являє собою боєць. Вони уособлення того, чим є бокс. Це похвально, але будьте обережні", - зазначив Де Ла Хойя.

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