Кличко: Готуємось захищати Київ

Джерело - Чемпіон.

Ексчемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі, а також київський міський голова Віталій Кличко закликав мешканців столиці не виходити на вулиці міста без нагальної потреби через підготовку міста до оборони від військ РФ.

Про це розповів сам мер.