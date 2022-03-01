Кличко: Готуємось захищати Київ

Джерело - Чемпіон.
Ексчемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі, а також київський міський голова Віталій Кличко закликав мешканців столиці не виходити на вулиці міста без нагальної потреби через підготовку міста до оборони від військ РФ.
Про це розповів сам мер.
"Любі друзі! Кияни!
Ситуація у нас складна. Ворог – на підступах до столиці. Наші збройні сили, бійці тероборони героїчно борються за нашу землю. Ми готуємось захищати Київ. Споруджено укріплення на в'їздах до міста. Встановлено блокпости.
Я закликаю всіх зберігати витримку. Не виходити без потреби на вулиці. При сигналі тривоги перебувати в укриттях. Усі об'єкти критичної інфраструктури працюють. Громадський транспорт працює в обмеженому режимі до 19.00.
З 20:00, нагадаю, комендантська година. Всі - залишаються вдома або в укриттях! Містом пересувається тільки транспорт зі спецперепустками від військового коменданта Києва! Триває комендантська година до 8 ранку", – написав Кличко.