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Хижняк переміг росіянина у фіналі Странджа-2022

Сьогодні 13:46 327 0
Хижняк переміг росіянина у фіналі Странджа-2022
#Хижняк

Джерело - Чемпіон.

Українські боксери здобули 7 медалей на престижному турнірі Странджа-2022, який пройшов у Софії, Болгарія.

Золото в Олександра Хижняка, який у вазі 75 кг у фінальному поєдинку здолав Павла Сосуліна, який представляє Російський олімпійський комітет. Четверо суддів віддали українцю перемогу з рахунком 30:27, ще один рефері — 30:26.

Срібло Україні принесли Ярослав Харциз, Андрій Тишковець, Тетяна Коб та Сергій Горсков. Бронзові медалі виграли українки Анна Лисенко та Анна Охота.

Нагадаємо, Хижняк прикро програв у фіналі Олімпіади.

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