WBO, IBF, WBC, WBA не визнаватимуть турніри та поєдинки в Росії

Під заявою підписалися президенти всіх чотирьох організацій

Джерело - WBO.

Всесвітня боксерська організація (WBO), Міжнародна боксерська федерація (IBF), Всесвітня боксерська рада (WBC), Всесвітня боксерська асоціація (WBA) не визнаватимуть поєдинків у Росії.

Про це повідомляє пресслужба WBO.

"Чотири організації у світі боксу об'єднуються, щоб висловити свою позицію щодо вторгнення російських військ до України. Як світ вимагає припинення вогню, так і наші організації вирішили не визнавати чемпіонатів з боксу в Росії".

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"Крім того, ми не визнаватимемо і затверджуватимемо бої на території Росії, поки не буде проведено подальшу оцінку ситуації", – йдеться в повідомленні.

Під заявою підписалися президенти всіх чотирьох організацій: Франсіско Валькарсель (WBO), Деріл Піплз (IBF), Маурісіо Сулейман (WBC) та Жілберто Мендоса (WBA).