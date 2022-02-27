Усик: Україно - ти наймогутніший народ у світі

Чемпіон WBO, WBA, IBF Олександр Усик (19-0, 13 КО) звернувся до українців та росіян.

Про це боксер розповів в Instagram.

"Дорогий народе України, я хочу звернутися до тебе саме зараз. Ти наймогутніший в світі народ, я дуже пишаюсь, що я українець. Я хочу вам всім сказати: Дякую. Ви – сила.

А тепер хочу сказати, щоб мене зрозуміли інші люди. Ви воює не з нашим урядом, не з нашою армією, а з нашим народом. Це наша земля. Ми тут удома, і не ми прийшли до вас. Нас не треба звільняти. Нас не треба звільняти, ми самі себе звільнимо", – сказав Усик.