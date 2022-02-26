Усик до росіян: Не відпускайте своїх дітей в Україну, не воюйте з нами

Чемпіон WBA, WBO, IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) звернувся до росіян.

Відповідне відео він виклав у Інстаграм.

"Всім доброго ранку. Мене звуть Усик Олександр Олександрович. Я хочу звернутися до російського народу. Якщо ми вважаємо один одного за братів, православних – не відпускайте своїх військових, дітей у нашу країну. Не воюйте з нами".

Росія веде війну проти України

"Ще хочу звернутися до президента РФ Володимира Путіна – ви можете зупинити цю війну. Не ставте нам жодних умов. Просто сядьте за стіл переговорів. Просто поговоріть, все має зупинитись. Наші діти, наші мами, наші люди ховаються у підвалах. Ми у своїй країні, не можемо інакше. Захищаємось. Зупиніть це. Зупиніть цю війну", – сказав Усик.