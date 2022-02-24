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Усик: Треба зупинити цю війну

Сьогодні 22:10 271 0
Олександр Усик повернувся в Україну
Усик: Треба зупинити цю війну
#Олександр Усик

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA, WBO, IBF у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) відреагував на вторгнення російських військ в Україну.

Про це розповів сам боксер в Instagram.

"Дорога Україна, дорогі українці. Багато ЗМІ написали, що я втік – ні, я їздив у роботі. Я повернувся, я вдома.

Друзі, нам треба об'єднатися, бо дуже тяжкий час зараз настав. Мене дуже переповнюють емоції, я дуже переживаю за свою країну, за багатьох наших людей.

Друзі, треба зупинити цю війну, і ми маємо це зробити все разом", – сказав Усик.

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Публикация от Usyk. КОТ. Aleksandr (@usykaa)

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