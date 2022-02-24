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Кличко звернувся до киян: Зберігайте, будь ласка, спокій

Сьогодні 11:36 144 0
Мер Києва звернувся до громадян через початок наступальних дій Росії на територію Україну
Кличко звернувся до киян: Зберігайте, будь ласка, спокій
#Віталій Кличко

Джерело - Чемпіон.

Мер Києва Віталій Кличко закликав містян залишатися вдома і тримати напоготові необхідні речі.

Відповідний пост він зробив у соцмережах.

"Дорогі кияни! Київ в умовах воєнного стану! Оперативний штаб столиці ухвалив низку рішень у зв’язку з військовою агресією. Від сьогодні в столиці школи та дитячі садочки не працюють. Лікарні, поліклініки і вся медична система столиці працює в посиленому режимі", - заявив мер Києва.

"Балансоутримувачам доручено забезпечити доступ до об’єктів укриття населення. Всі, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури міста, залишайтесь вдома і будьте готові, в разі потреби, прослідувати до укриття. Слідкуйте за офіційною інформацією, та зберігайте, будь ласка спокій", - сказав Віталій Кличко.

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Допис, поширений Віталій Кличко (@vitaliyklitschko)

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