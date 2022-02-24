Кличко звернувся до киян: Зберігайте, будь ласка, спокій

Джерело - Чемпіон.
Мер Києва Віталій Кличко закликав містян залишатися вдома і тримати напоготові необхідні речі.
Відповідний пост він зробив у соцмережах.
"Дорогі кияни! Київ в умовах воєнного стану! Оперативний штаб столиці ухвалив низку рішень у зв’язку з військовою агресією. Від сьогодні в столиці школи та дитячі садочки не працюють. Лікарні, поліклініки і вся медична система столиці працює в посиленому режимі", - заявив мер Києва.
"Балансоутримувачам доручено забезпечити доступ до об’єктів укриття населення. Всі, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури міста, залишайтесь вдома і будьте готові, в разі потреби, прослідувати до укриття. Слідкуйте за офіційною інформацією, та зберігайте, будь ласка спокій", - сказав Віталій Кличко.
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