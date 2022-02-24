Кличко звернувся до киян: Зберігайте, будь ласка, спокій

Мер Києва Віталій Кличко закликав містян залишатися вдома і тримати напоготові необхідні речі.

Відповідний пост він зробив у соцмережах.

"Дорогі кияни! Київ в умовах воєнного стану! Оперативний штаб столиці ухвалив низку рішень у зв’язку з військовою агресією. Від сьогодні в столиці школи та дитячі садочки не працюють. Лікарні, поліклініки і вся медична система столиці працює в посиленому режимі", - заявив мер Києва.