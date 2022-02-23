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Олімпійська чемпіонка із Франції підтримала Україну

Сьогодні 16:28 68 0
Олімпійська чемпіонка із Франції підтримала Україну
Олімпійська чемпіонка із Франції підтримала Україну

Джерело - sport.ua.

Олімпійська чемпіонка з боксу Естель Мосселі підтримала Україну на тлі російської агресії.

Про це розповіла сама боксерка.

"Мій душевний стан: я готуюся до боксу, я сповнена рішучості. Важливий бій для мене, повернення після більш ніж року без виступу на ринзі. Я могла, я хотіла, але речі не завжди йдуть так, як ти хочеш. Крім того, що зараз, я простежу, щоб це сталося саме так, як я хочу. Ми готові виборювати повагу? Чи зумовлені ми боротися за повагу? Я так не думаю, але іноді у нас немає вибору. Боріться за нашу свободу.

Думка до тих, хто готується до небажаної війни, і до тих, хто страждає від неї й сьогодні. Мене до глибини душі зачепило те, що відбувається на землях моїх предків. Світ був би набагато кращим, якби правила та повага застосовувалися до всіх добровільно чи примусово", – написала Мосселі, додавши теги "Україна" та "ні війні", - відзначила Мосселі.

Відзначимо, что мати Естель – українка, батько з Конго. Мосселі народилась у Франції, куди переїхали її батьки.

Раніше Кличко відреагував на визнання президентом Росії Володимиром Путіним так званих ЛНР та ДНР.

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Публикация от Estelle Mossely (@estelle.mossely)

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