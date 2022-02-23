Олімпійська чемпіонка із Франції підтримала Україну

Олімпійська чемпіонка з боксу Естель Мосселі підтримала Україну на тлі російської агресії.

Про це розповіла сама боксерка.

"Мій душевний стан: я готуюся до боксу, я сповнена рішучості. Важливий бій для мене, повернення після більш ніж року без виступу на ринзі. Я могла, я хотіла, але речі не завжди йдуть так, як ти хочеш. Крім того, що зараз, я простежу, щоб це сталося саме так, як я хочу. Ми готові виборювати повагу? Чи зумовлені ми боротися за повагу? Я так не думаю, але іноді у нас немає вибору. Боріться за нашу свободу.

Думка до тих, хто готується до небажаної війни, і до тих, хто страждає від неї й сьогодні. Мене до глибини душі зачепило те, що відбувається на землях моїх предків. Світ був би набагато кращим, якби правила та повага застосовувалися до всіх добровільно чи примусово", – написала Мосселі, додавши теги "Україна" та "ні війні", - відзначила Мосселі.