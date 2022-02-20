Брук достроково переміг Хана

Брук переміг Хана технічним нокаутом у 6-му раунді

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу у напівсередній вазі, британський боксер Келл Брук (40-3, 28 КО) переміг ексчемпіон світу у двох вагових категоріях Аміра Хана (34-6, 21 КО), який також представляє Велику Британію, на турнірі в Манчестері (Англія).

Бій завершився достроковою перемогою Брука у шостому раунді після того, як рефері вирішив зупинити поєдинок.

Брук здобув першу перемогу після поразки від Теренса Кроуфорда у листопаді 2020 року. Хан зазнав другої поразки у трьох останніх боях.