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Брук достроково переміг Хана

Сьогодні 09:12 252 0
Брук переміг Хана технічним нокаутом у 6-му раунді
Брук достроково переміг Хана
#Келл Брук, #Амір Хан

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу у напівсередній вазі, британський боксер Келл Брук  (40-3, 28 КО) переміг ексчемпіон світу у двох вагових категоріях Аміра Хана (34-6, 21 КО), який також представляє Велику Британію, на турнірі в Манчестері (Англія).

Бій завершився достроковою перемогою Брука у шостому раунді після того, як рефері вирішив зупинити поєдинок.

Брук здобув першу перемогу після поразки від Теренса Кроуфорда у листопаді 2020 року. Хан зазнав другої поразки у трьох останніх боях.

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