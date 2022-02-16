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Захареєв отримав сертифікат на квартиру в Києві

Сьогодні 21:40 167 0
Захареєв отримав сертифікат на квартиру в Києві
#Віталій Кличко, #Захареєв, #Кирило Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Завдяки підтримці Віталія Кличка, Андрія Стріхарського та Кирила Шевченка чемпіон світу-2021 з боксу Юрію Захареєв отримав сертифікат на двокімнатну квартиру в Києві 

Кілька місяців тому мер столиці Віталій Кличко  привітав 19-річного  Білгорода-Дністровського Одеської області Юрія Захареєва з перемогою на  чемпіонаті світу-2021 серед чоловіків. Нагадаємо, Юрій став наймолодшим серед українських боксерів чемпіоном світу на дорослом рівні.  

Зустріч відбулася в кабінеті мера Києва. Віталій Володимирович сказав, що подумає, як можна додатково преміювати Юрія і попросив президента Федерації боксу міста Києва Кирила Шевченка теж долучитися до вирішення цього питання.

І ось, кілька місяців потому Юрію Захареєву вручили сертифікат на двокімнатну квартиру в Києві. 

Спільними зусиллями міського голови Віталія Кличка, бізнесмена-забудовника Андрія Стрихарського (компанія Status Group) і президента Київської федерації боксу Кирила Шевченка. Кожен із цих людей зробив усе можливе аби Юрій Захареєв став щасливим власником квартири в Києві.

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