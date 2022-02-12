Промоутер Камбососа відхилив пропозицію Гірна щодо бою з Хейні

Продовжуються переговори щодо бою з абсолютним чемпіоном світу

Джерело - Чемпіон.

Промоутер абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО) Лу Ді Белла, відхилив пропозиції Едді Гірна з приводу бою з володарем титулу WBC у легкій вазі Девіна Хейні (27-0, 15 КО).

Про це повідомляє журналіст Ден Рафаель.

"Єдину пропозицію від Едді я отримав минулої п'ятниці. Це була зустрічна пропозиція після його усної пропозиції, яку він зробив місяць тому, коли я запропонував йому угоду. Я одразу ж його відхилив, бо вона була образливою", - заявив промоутер.

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"Минулої п'ятниці Едді повторив зустрічну пропозицію письмово, але я відповів йому в листі, що вона не варта обговорення, побажавши їм з Девіном всього доброго", -сказав Ді Белла.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко позбувся головного конкурента за бій проти Камбососа.