Істер госпіталізований із вогнепальними пораненнями після спроби пограбування

Новини про інцидент підтвердили в ефірі WTOL 11 батько боксера та його тренер

Джерело - BoxingScene.

Ексчемпіон IBF у легкій вазі Роберт Істер госпіталізований і вже переніс екстрену операцію після того, як у нього тричі вистрілили під час пограбування в Цинциннаті, штат Огайо, США.

Про це повідомляє BoxingScene.

Новини про інцидент підтвердили в ефірі WTOL 11 батько боксера та його тренер.

Істер тренувався з надією повернутися на ринг у першому кварталі 2022 року. Дата його наступного бою ще не призначена, і, швидше за все, плани будуть відкладені через відновлення після перенесеної операції.