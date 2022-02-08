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Істер госпіталізований із вогнепальними пораненнями після спроби пограбування

Сьогодні 09:52 184 0
Новини про інцидент підтвердили в ефірі WTOL 11 батько боксера та його тренер
Істер госпіталізований із вогнепальними пораненнями після спроби пограбування
#IBF, #Істер

Джерело - BoxingScene.

Ексчемпіон IBF у легкій вазі Роберт Істер госпіталізований і вже переніс екстрену операцію після того, як у нього тричі вистрілили під час пограбування в Цинциннаті, штат Огайо, США.

Про це повідомляє BoxingScene.

Новини про інцидент підтвердили в ефірі WTOL 11 батько боксера та його тренер.

Істер тренувався з надією повернутися на ринг у першому кварталі 2022 року. Дата його наступного бою ще не призначена, і, швидше за все, плани будуть відкладені через відновлення після перенесеної операції.

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