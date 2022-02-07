Промоутер назвав потенційних суперників Чісори

Британський боксер Дерек Чісора (32-12, 23 KO) незабаром може повернутися на ринг.

Про це розповів британський промоутер Едді Гірн.

"Це були лише мої швидкоплинні слова, що якщо поєдинок між Вайлдером і Чісорою триватиме довше 4 або 5 раундів, то, як мені здається, Чісора може перемогти Вайлдера.

Але водночас це дуже небезпечний бій. Були розмови про бій Чісори проти Луїса Ортіса, і мені подобається ця ідея.

Чісора проти Кріса Арреоли, Чісора проти Чжана Чжилея. Він ніколи не брав участі в прохідних боях і хоче битися зараз. Чісора хоче найбільших поєдинків, і ми спробуємо знайти йому такий бій", – сказав Гірн.