Головне
Для Валі Семеренко Олімпійські ігри завершились передчасно, українка повертається в Україну
Вчора 18:57 20152 4
Бринзак: Білосюк почувається краще, сподіваюся, ми зможемо виставити склад на естафету
Вчора 22:47 350
Фантастичний рекорд Вюст і фіаско Шифрін: підсумки Олімпійських ігор за 7 лютого
Вчора 22:03 322
Пекін-2022. Розклад Олімпіади на 8 лютого
Вчора 18:52 790
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 8 лютого
Вчора 17:02 1013
Українська саночниця Стецків потрапила до ТОП-20 на Олімпіаді-2022
Вчора 16:48 1397
Геррманн виграла індивідуальну гонку, Джима посіла 10 місце
Вчора 12:32 3112 1
Норвезький журналіст зробив гучну заяву в Пекіні: Росіян не має бути на Іграх
Вчора 12:02 1584
Шведка Гектор виграла змагання у гігантському слаломі, Шепіленко стала 39-ою
Вчора 10:33 337
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Вчора 10:32 29102
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Промоутер назвав потенційних суперників Чісори

Вчора 23:11 144 0
Промоутер назвав потенційних суперників Чісори
Промоутер назвав потенційних суперників Чісори
Фото - gettyimages
#Гірник Спорт, #Дерек Чісора

Джерело - tribuna.com.

Британський боксер Дерек Чісора (32-12, 23 KO) незабаром може повернутися на ринг.

Про це розповів британський промоутер Едді Гірн.

"Це були лише мої швидкоплинні слова, що якщо поєдинок між Вайлдером і Чісорою триватиме довше 4 або 5 раундів, то, як мені здається, Чісора може перемогти Вайлдера.

Але водночас це дуже небезпечний бій. Були розмови про бій Чісори проти Луїса Ортіса, і мені подобається ця ідея.

Чісора проти Кріса Арреоли, Чісора проти Чжана Чжилея. Він ніколи не брав участі в прохідних боях і хоче битися зараз. Чісора хоче найбільших поєдинків, і ми спробуємо знайти йому такий бій", – сказав Гірн.

Раніше Чісора кинув виклик Вайлдеру.

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 24530 2
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 34558
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 8190
Збірна ОКР проігнорувала зміни регламенту і ледь не зірвала матч на Олімпіаді Збірна ОКР проігнорувала зміни регламенту і ледь не зірвала матч на Олімпіаді 6008
Для Валі Семеренко Олімпійські ігри завершились передчасно, українка повертається в Україну Для Валі Семеренко Олімпійські ігри завершились передчасно, українка повертається в Україну 20152 4
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 29102
Рекомендуємо
Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 10421
Збірна України проведе додатковий товариський матч, якщо програє Шотландії Збірна України проведе додатковий товариський матч, якщо програє Шотландії 1059
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну Росії та московське Динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну Росії та московське Динамо 10616 5
Кому офіційно належать українські клуби Кому офіційно належать українські клуби 37628
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 2979
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 9203 1