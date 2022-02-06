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Клімас: Ломаченко буде готуватися до бою з Камбососом в Австралії

Сьогодні 15:10 168 0
Егіс Клімас прокоментував бій Ломаченко - Камбосос
Клімас: Ломаченко буде готуватися до бою з Камбососом в Австралії
Фото - gettyimages
#Австралія, #Бокс, #Джордж Камбосос, #Клімас, #Василь Ломаченко

Джерело - sport.uа.

Ексчемпіон Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) готовий битися з абсолютним чемпіоном у легкому дивізіоні Джорджом Камбососом-молодшим (20-0, 10 КО) в Австралії.

Про це розповів Менеджер українського боксера Егіс Клімас.

"Ломаченко поїде до Австралії для бою із Камбососом? Ми навіть поїдемо туди готуватись. Я говорив про це Top Rank та людям Камбососа.

Ломаченко не живе у Штатах. Він приїжджає у США для підготовки до бою. Якщо бій буде в Австралії, ми поїдемо готуватися в Австралію за два місяці. Навіть якщо країну буде закрито, ми вже будемо там", - сказав Клімас.

Раніше Ломаченко піднявся на 3 місце у рейтингу WBA.

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