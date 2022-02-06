Ексчемпіон Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) готовий битися з абсолютним чемпіоном у легкому дивізіоні Джорджом Камбососом-молодшим (20-0, 10 КО) в Австралії.

Про це розповів Менеджер українського боксера Егіс Клімас.

"Ломаченко поїде до Австралії для бою із Камбососом? Ми навіть поїдемо туди готуватись. Я говорив про це Top Rank та людям Камбососа.

Ломаченко не живе у Штатах. Він приїжджає у США для підготовки до бою. Якщо бій буде в Австралії, ми поїдемо готуватися в Австралію за два місяці. Навіть якщо країну буде закрито, ми вже будемо там", - сказав Клімас.