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Камбосос: Ломаченко зроби гарну пропозицію

Сьогодні 14:38 113 0
Джордж Камбосос прокоментував своїх суперників
Камбосос: Ломаченко зроби гарну пропозицію
#Едді Гірн, #Джордж Камбосос, #Василь Ломаченко, #Девін Хейні

Джерело - Чемпіон.

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос готовий битися з українцем Василем Ломаченком.

Про це розповів сам боксер у Twitter.

"Коли я говорив "Тепер ми можемо поговорити", я справді думав так. Я не очікував, що Девін Хейні маніпулюватиме і гратиме в ігри. Едді Гірн, що не так із твоїм хлопцем? Так чи ні? DAZN більше не вірить у нього?

Гей, Василь Ломаченко, скажи Бобу Аруму, щоб він зробив гарну пропозицію Лу ДіБеллі (промоутер Камбососа прим.). Я чекаю", - написав Камбосос.

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