Камбосос: Ломаченко зроби гарну пропозицію

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос готовий битися з українцем Василем Ломаченком.

Про це розповів сам боксер у Twitter.

"Коли я говорив "Тепер ми можемо поговорити", я справді думав так. Я не очікував, що Девін Хейні маніпулюватиме і гратиме в ігри. Едді Гірн, що не так із твоїм хлопцем? Так чи ні? DAZN більше не вірить у нього?

Гей, Василь Ломаченко, скажи Бобу Аруму, щоб він зробив гарну пропозицію Лу ДіБеллі (промоутер Камбососа прим.). Я чекаю", - написав Камбосос.