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Промоутер Джошуа: Команда Усика хотіла бій із Ф'юрі

Сьогодні 12:57 243 0
Едді Гірн прокоментував бій Джошуа - Усик
Промоутер Джошуа: Команда Усика хотіла бій із Ф'юрі
Фото - gettyimages
#Едді Гірн, #Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - sport.ua.

Бій ексчемпіона світу у суперважкій вазі Ентоні Джошуа з володарем титулів WBA, WBO та IBF Олександром Усиком відбудеться у травні.

Про це розповів промоутер британця Едді Гірн.

"Швидше за все, поєдинок відбудеться у травні. Ймовірно, наприкінці місяця. Канело битиметься 6-го чи 7 травня, і ми подивимося, що там буде в нього.

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Я розмовляв із Олександром Красюком, і вони розчаровані. Вони не так багато розмовляють, як я, щоб відповідати всім, але подивіться на коментарі Егіса Клімаса та Красюка. Вони знають, що Ф'юрі відмовився битися з Усиком у наступному поєдинку. Тож далі не було жодних переговорів. А ці слова про те, що Джошуа попросив більше грошей – ні-ні. Оригінальна угода більше не була доступна, тому що Ф'юрі не бився б з Усиком", - сказав Гірн.

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