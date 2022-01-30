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Арум: Реванш Усик - Джошуа відбудеться в червні

Сьогодні 16:55 371 0
Також промоутер розповів, коли варто чекати на бій Ф'юрі та Вайта.
Арум: Реванш Усик - Джошуа відбудеться в червні
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Боб Арум

Джерело - Boxingnews 24.

Спочатку відбудеться бій за звання чемпіона за версією WBC між Тайсоном Ф'юрі та Ділліаном Вайтом, а потім відбудеться другий поєдинок між володарем титулів WBA, WBO, IBF Олександром Усиком та ексчемпіоном Ентоні Джошуа.

Про це заявив керівник Top Rank Боб Арум.

"Бій Ф'юрі - Вайт відбудеться наприкінці квітня. Усик і Джошуа? Вони проведуть поєдинок у червні", - сказав Арум.

Нагадаємо, промоутери довгий час намагалися вмовити Джошуа та Вайта відійти в бік, щоб можна було організувати поєдинок за звання абсолютного чемпіона між Усиком і Ф'юрі. Але обидва британці відмовилися взяти відступні.

Раніше визначилася дата бою Ф'юрі - Вайт.

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