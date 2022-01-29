Гірн: Команда Усика відчуває, що Ф'юрі злив бій

Джерело - isport.ua.
Чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі злив бій проти володаря титулів WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика.
Про це розповів голова промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Гірн у коментарі iFL TV.
"Ентоні Джошуа вийшов на бій з Олександром Усиком. Він не сказав: "Почекайте, я викладу кілька постів у Instagram, вдаючи, що хочу битися з ним".
Вчора ввечері я розмовляв із Олександром Красюком. Вони відчувають, що Тайсон Ф'юрі злився з бою проти Уска", - сказав Гірн.
Раніше визначилася дата бою Ф'юрі - Вайт.