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Гірн: Команда Усика відчуває, що Ф'юрі злив бій

Вчора 23:28 414 0
Едді Гірн прокоментував зрив поєдинку між Усиком та Ф’юрі.
Гірн: Команда Усика відчуває, що Ф'юрі злив бій
Фото - gettyimages
#Едді Гірн, #Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - isport.ua.

Чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі злив бій проти володаря титулів WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика.

Про це розповів голова промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Гірн у коментарі iFL TV.

"Ентоні Джошуа вийшов на бій з Олександром Усиком. Він не сказав: "Почекайте, я викладу кілька постів у Instagram, вдаючи, що хочу битися з ним".

Вчора ввечері я розмовляв із Олександром Красюком. Вони відчувають, що Тайсон Ф'юрі злився з бою проти Уска", - сказав Гірн.

Раніше визначилася дата бою Ф'юрі - Вайт.

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