Дерев'янченко: Всі казали, що я переміг Головкіна

Українець згадав один із головних поєдинків у кар'єрі

Джерело - Чемпіон.

Колишнього претендента на титул у середній вазі Сергія Дерев'янченка обікрали у бою з чемпіоном світу за версією IBF у середній вазі Геннадієм Головкіним.

Про це сам боксер YouTube-каналу Студія боксу Віктора Ялимова.

"Я не знаю, як сказати – обікрали мене чи ні. Тренер вчив, що якщо руку не підняли, то ти не допрацював, щось зробив не так. Так, зал освистував. Досі люди підходять: "О, ти боксував із Головкіним, ти виграв цей бій, 100 відсотків". Усі казали, що я виграв. Я мусив рухатися, не застоюватись на місці. Багато джебом працювати, постійно рухатися, атакувати і йти, атакувати і йти. Але ця тактика особливо не спрацювала, бо коли я почав так рухатися, я давав багато місця Головкіну, а він дуже добре обрізав кути і швидко зближався. Я не міг дістати його у цьому. Коли я пішов на нього, почав крутити, робити кути, був трохи ближче і намагався його зіштовхнути, щоб він йшов назад, Головкіну було не дуже комфортно. Це давало свої результати", - сказав Дерев'янченко.

Нагадаємо, що у жовтні 2019 року Дерев'янченко програв Головкіну одноголосним рішенням суддів. В останньому поєдинку українець сенсаційно поступився Карлосу Адамесу.