Тайсон може знову вийти на ринг

Ексчемпіон світу у важкій вазі Майк Тайсон (50-6, 44 КО) хоче боксувати з відомим ютубером Джейком Полом.

Про це повідомляє The Sun.

Тайсон вже розпочав перемовини із відеоблогером Джейком Полом щодо бою у Лас-Вегасі,

Представники обох боксерів наразі обговорюють деталі великого вечора, який відбудеться наприкінці 2022 року. Це був би виставковий бій, а прибуток оцінювався б приблизно в 45 млн євро лише від PPV та продажу квитків.

Нагадаємо, що Тайсон свій останній бій провів у листопаді 2020 року проти Роя Джонса.