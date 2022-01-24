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Тайсон готовий повернутися на ринг заради бою з блогером

Сьогодні 15:24 242 0
Тайсон може знову вийти на ринг
Тайсон готовий повернутися на ринг заради бою з блогером
#Тайсон, #Джейк Пол

Джерело - sport24.ua.

Ексчемпіон світу у важкій вазі Майк Тайсон (50-6, 44 КО) хоче боксувати з відомим ютубером Джейком Полом.

Про це повідомляє The Sun.

Тайсон вже розпочав перемовини із відеоблогером Джейком Полом щодо бою у Лас-Вегасі, 

Представники обох боксерів наразі обговорюють деталі великого вечора, який відбудеться наприкінці 2022 року. Це був би виставковий бій, а прибуток оцінювався б приблизно в 45 млн євро лише від PPV та продажу квитків.

Нагадаємо, що Тайсон свій останній бій провів у листопаді 2020 року проти Роя Джонса.

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