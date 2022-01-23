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Магсайо переміг Расселла у поєдинку за титул WBC

Сьогодні 09:55 375 0
Філіппінський боксер переміг американця роздільним рішенням суддів
Магсайо переміг Расселла у поєдинку за титул WBC

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC у напівлегкій вазі, 33-річний американець Гері Расселл (31-2, 18 KO), програв 26-річному філіппінцю Марку Магсайо (24-0, 16 KO) роздільним рішенням суддів.

Поєдинок тривав 12 раундів. Один суддя дав нічию, ще двоє віддали перемогу Магсайо - 114-114, 115-113, 115-113.

Варто відзначити, що у четвертому раунді Расселл пошкодив праве плече, і дві третини бою він фактично працював лише однією рукою.

Раніше Штонда проведе бій за титул чемпіона світу за версією IBF.

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