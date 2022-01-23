Джерело - Чемпіон.
Чемпіон WBC у напівлегкій вазі, 33-річний американець Гері Расселл (31-2, 18 KO), програв 26-річному філіппінцю Марку Магсайо (24-0, 16 KO) роздільним рішенням суддів.
Поєдинок тривав 12 раундів. Один суддя дав нічию, ще двоє віддали перемогу Магсайо - 114-114, 115-113, 115-113.
Варто відзначити, що у четвертому раунді Расселл пошкодив праве плече, і дві третини бою він фактично працював лише однією рукою.
Magsayo finds success in RD1. #RussellMagsayo #PBConShowtime pic.twitter.com/fARszaGVAG— Premier Boxing Champions (@premierboxing) January 23, 2022
Trading blows in round 8 😤#RussellMagsayo pic.twitter.com/4y8AL5uTNY— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) January 23, 2022
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