Філіппінський боксер переміг американця роздільним рішенням суддів

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC у напівлегкій вазі, 33-річний американець Гері Расселл (31-2, 18 KO), програв 26-річному філіппінцю Марку Магсайо (24-0, 16 KO) роздільним рішенням суддів.

Поєдинок тривав 12 раундів. Один суддя дав нічию, ще двоє віддали перемогу Магсайо - 114-114, 115-113, 115-113.

Варто відзначити, що у четвертому раунді Расселл пошкодив праве плече, і дві третини бою він фактично працював лише однією рукою.

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