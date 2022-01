У ніч з 15 на 16 січня у Вероні (штат Нью-Йорк, США) відбувся вечір боксу, в рамках якого виступив український боксер Любомир Пінчук (14-2-1, 8 КО).

Уродженець Львова, який проживає в США, переміг мексиканця Хосе Маріо Флореса (8-3-2, 4 KO) у бою за титул чемпіона NABA Gold у крузервейті (до 90,7 кг).

Судді одноголосно віддали перемогу українцю - 80-72, 79-73 та 79-73.

The ringside cam is BACK 🎥 And it looks just as good! #SmithGeffrard Prelims | LIVE on ESPN+ pic.twitter.com/ib9eWRKAVN