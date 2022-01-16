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Пінчук здобув перемогу в андеркарді бою Сміт-Джеффрард

Сьогодні 11:09 359 0
Судді одностайно віддали перемогу українцю
Пінчук здобув перемогу в андеркарді бою Сміт-Джеффрард
#Любомир Пінчук

Джерело - Чемпіон.

У ніч з 15 на 16 січня у Вероні (штат Нью-Йорк, США) відбувся вечір боксу, в рамках якого виступив український боксер Любомир Пінчук (14-2-1, 8 КО).

Уродженець Львова, який проживає в США, переміг мексиканця Хосе Маріо Флореса (8-3-2, 4 KO) у бою за титул чемпіона NABA Gold у крузервейті (до 90,7 кг).

Судді одноголосно віддали перемогу українцю - 80-72, 79-73 та 79-73.

Нагадаємо, що у головній події вечора боксу у Вероні Джо Сміт переміг Стіва Джеффрарда та захистив титул чемпіона світу у напівважкій вазі за версією WBO.

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