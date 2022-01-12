Визначився імовірний суперник Лопеса

Колишній абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес продовжить кар'єру в першій напівсередній вазі.

Колишній абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес (16-1, 12 КО) перший поєдинок у напівсередній вазі може провести з Арнольдом Барбозою-молодшим (26-0-0, 10 KO).

Про це розповів представник промоутерської компанії Top Rank Брюс Трамплер у Twitter.

"Давай, Арнольд. Теофімо Лопес був днями з батьком. Через пару місяців йому знову доведеться битися, але його батько сказав, що хоче, щоб ти був наступним. Подивимося, як справи з його здоров'ям", - написав Трамплер.

Раніше, Лопес оголосив про перехід у напівсередню вагу.