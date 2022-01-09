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Скотт: Вайлдер може завершити кар'єру

Сьогодні 22:08 148 0
Тренер ексчемпіона світу розповів про плани свого підопічного
Скотт: Вайлдер може завершити кар'єру
#Вайлдер, #Скотт

Джерело - BoxingScene.

Американський боксер Деонтей Вайлдер може завершити кар'єру.

Про це розповів його тренер Малік Скотт.

"Знаю, що багатьох цікавить майбутнє Деонтея через те, що він сказав в інтерв'ю. Він сказав, що може завершити кар'єру, і це правда. Думаю, що багато хто мріє опинитися на його місці", - заявив наставник.

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"У будь-якому разі Деонтей залишається у плюсі. Вайлдер став чемпіоном світу у суперважкій вазі. Він отримав великі гонорари та правильно інвестував їх, що дозволило йому стати фінансово незалежним. Він зараз у чудовому становищі", - сказав Скотт.

Нагадаємо, тренер Вайлдера знає, як перемогти Усика.

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