Кролла: Хочу якнайшвидше побачити бій Ломаченко - Камбосос

Джерело - Boxing Social.
Український боксер Василь Ломаченко після поразки у бою з Теофімо Лопесом став злим.
Про це заявив колишній суперник українця Ентоні Кролла.
"Камбосос - абсолютний чемпіон світу, і всі про це знають. Хейні - хороший суперник, як і Ломаченко та Джервонта Девіс. Як на мене, Джордж все одно буде андердогом у будь-якому з цих поєдинків. Для мене найкраща легковага у світі - це Ломаченко. І не тільки тому, що він побив мене, а через те, що я щиро вірю, що він найкращий.
Я хочу якнайшвидше побачити бій Лома - Камбосос. Я думаю, Василь трохи злий після бою з Лопесом. У нього залишилося трохи часу, тож я хотів би побачити цей бій. Думаю, він буде вкрай цікавим", - зазначив Кролла.
Нагадаємо, у своєму останньому поєдинку, що відбувся у грудні минулого року, Ломаченко рішенням суддів переміг американця Річарда Коммі.
Раніше, Лопес оголосив про перехід у напівсередню вагу.