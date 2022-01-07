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Кролла: Хочу якнайшвидше побачити бій Ломаченко - Камбосос

Сьогодні 11:55 75 0
Британець назвав українця найкращим боксером легкого вагового дивізіону
Кролла: Хочу якнайшвидше побачити бій Ломаченко - Камбосос
Фото Getty Images
#Ентоні Кролла, #Василь Ломаченко, #Теофімо Лопес

Джерело - Boxing Social.

Український боксер Василь Ломаченко після поразки у бою з Теофімо Лопесом став злим.

Про це заявив колишній суперник українця Ентоні Кролла.

"Камбосос - абсолютний чемпіон світу, і всі про це знають. Хейні - хороший суперник, як і Ломаченко та Джервонта Девіс. Як на мене, Джордж все одно буде андердогом у будь-якому з цих поєдинків. Для мене найкраща легковага у світі - це Ломаченко. І не тільки тому, що він побив мене, а через те, що я щиро вірю, що він найкращий.

Я хочу якнайшвидше побачити бій Лома - Камбосос. Я думаю, Василь трохи злий після бою з Лопесом. У нього залишилося трохи часу, тож я хотів би побачити цей бій. Думаю, він буде вкрай цікавим", - зазначив Кролла.

Нагадаємо, у своєму останньому поєдинку, що відбувся у грудні минулого року, Ломаченко рішенням суддів переміг американця Річарда Коммі.

Раніше, Лопес оголосив про перехід у напівсередню вагу.

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