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Вихрист: Я проведу відмінний поєдинок з Кіладзе

Сьогодні 21:09 204 0
Поєдинок відбудеться у США в ніч проти 1 січня
Вихрист: Я проведу відмінний поєдинок з Кіладзе
Фото Getty Images
#Вихрист

Джерело - Чемпіон.

Український суперважковаговик Віктор Вихрист (8-0, 6 КО) готовий показати всі свої найкращі навички у поєдинку з українцем грузинського походження Яго Кіладзе (26-5-1, 18 KO).

Про це заявив Вихрист.

"Хочу показати хороший та гарний бокс. Усі побачать під час бою. Я дуже хороший боксер і проведу відмінний поєдинок цього разу. Усі побачать мої навички, техніку та потужність", - заявив Вихрист.

Бій Вихрист - Кіладзе відбудеться 1 січня на арені Seminole Hard Rock Hotel & Casino у Голлівуді, штат Флорида. Поєдинок відбудеться в андеркарді зустрічі Луїс Ортіс - Чарльз Мартін.

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