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Усик: Джошуа все змінить у реванші

Сьогодні 15:39 248 0
Олександр Усик прокоментував реванш проти Ентоні Джошуа
Усик: Джошуа все змінить у реванші
Фото - gettyimages
#Олександр Усик

Джерело - isport.uа.

Ентоні Джошуа буде іншим у реванші з чемпіоном IBF, WBO, WBA у надважкій вазі Олександром Усиком.

Про це розповів український боксер порталу Forbes.

"Звичайно ж, Джошуа все змінить у реванші. Все буде новим.

Я та моя команда звертаємо увагу на мову тіла. Члени моєї команди спостерігають за цим та аналізують. Ми намагаємося зробити так, щоб наші спостереження спрацювали. Я помітив, що Джошуа був утомлений після нашого поєдинку.

Я звернув увагу на його поведінку перед першим поєдинком із Енді Руїсом. Він виглядав дивно. Але я не знаю, чому це сталося. Можливо, є якісь внутрішні причини. Я не хочу думати про них", – сказав Усик.

Нагадаємо, Усик - другий у рейтингу BoxingTalk.

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