Російський боксер: Усик та Ломаченко - патріоти

Василь Ломаченко та Олександр Усик є справжніми патріотами.

Про це розповів колишній регулярний чемпіон WBA у напівсередній вазі росіянин Олександр Безпутін.

"Не дуже хочеться лізти в політику. Але мені прикро за свого друга так, ніби це пишуть на мою адресу. Вася вважав за потрібне зробити так після перемоги над Коммі, і я його рішення в будь-якому разі підтримую.

Мене це вражає: що Ломаченко, що Олександр Усик є справжніми патріотами, пропагують справжні цінності нормальної людини. Вони кажуть правильні речі. А в результаті на їхню адресу йде тролінг. Чесно, я не можу зрозуміти, і тут цензурних слів не знайти", - сказав Беспутін.