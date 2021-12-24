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Російський боксер: Усик та Ломаченко - патріоти

Сьогодні 17:09 124 0
Олександр Безпутін поділився своїм ставленням до критики на адресу українця Василя Ломаченка, який після перемоги над Річардом Коммі обернувся на прапор рідного для себе Білгород-Дністровського.
Російський боксер: Усик та Ломаченко - патріоти
#Василь Ломаченко, #Олександр Усик

Джерело - sport.ua.

Василь Ломаченко та Олександр Усик є справжніми патріотами.

Про це розповів колишній регулярний чемпіон WBA у напівсередній вазі росіянин Олександр Безпутін.

"Не дуже хочеться лізти в політику. Але мені прикро за свого друга так, ніби це пишуть на мою адресу. Вася вважав за потрібне зробити так після перемоги над Коммі, і я його рішення в будь-якому разі підтримую.

Мене це вражає: що Ломаченко, що Олександр Усик є справжніми патріотами, пропагують справжні цінності нормальної людини. Вони кажуть правильні речі. А в результаті на їхню адресу йде тролінг. Чесно, я не можу зрозуміти, і тут цензурних слів не знайти", - сказав Беспутін.

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