Бівол відреагував на можливий бій з Гвоздиком

Чемпіон світу за версією WBA у напівважкій вазі Дмитро Бівол не збирається кижати виклик Олександру Гвоздику.

Про це розповів боксер в інтерв'ю YouTube-каналу Боксерська правда.

"У мене не було розмов з приводу поєдинку з Гвоздиком. Буває, що часто запитують мене про бій із Гвоздиком. У мене не стоїть такого завдання, що я хочу відбоксувати з Гвоздиком. Людина оголосила про завершення кар'єри. Навіщо зараз якісь виклики робити?

"Мені більше цікаві бої, де є стимул стати чемпіоном за ще однією версією. Нетитульні бої мені просто пропонують і кажуть, що або так або поєдинку не буде. Я їх беру", - сказав Бівол