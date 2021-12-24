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Бівол відреагував на можливий бій з Гвоздиком

Сьогодні 17:55 245 0
Бівол відреагував на можливий бій з Гвоздиком
#Гвоздик

Джерело - isport.ua.

Чемпіон світу за версією WBA у напівважкій вазі Дмитро Бівол не збирається кижати виклик Олександру Гвоздику.

Про це розповів боксер в інтерв'ю YouTube-каналу Боксерська правда.

"У мене не було розмов з приводу поєдинку з Гвоздиком. Буває, що часто запитують мене про бій із Гвоздиком. У мене не стоїть такого завдання, що я хочу відбоксувати з Гвоздиком. Людина оголосила про завершення кар'єри. Навіщо зараз якісь виклики робити?

"Мені більше цікаві бої, де є стимул стати чемпіоном за ще однією версією. Нетитульні бої мені просто пропонують і кажуть, що або так або поєдинку не буде. Я їх беру", - сказав Бівол

Нагадаємо, 2019 року Гвоздик програв титул Артуру Бетербієву, після чого завершив професійну кар'єру.

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