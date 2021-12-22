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Після бою в собор: Сіренко та Ковальчук відвідали Ківерці

Сьогодні 11:17 205 0
Після бою в собор: Сіренко та Ковальчук відвідали Ківерці

Джерело - Чемпіон.

Президент WBC Ukraine Микола Ковальчук разом із Владиславом Сіренком у рамках всесвітньої благодійної програми WBC Cares відвідали Волинщину.

Президент українського офісу WBC Микола Ковальчук разом із володарем титулу WBC Asia у надважкій вазі Владиславом Сіренком (19-0, 16 КО), а також його тренером Джеймсом Алі Баширом, побували в гостях у мешканців містечка Ківерці, що у Волинській області.

Глава WBC Ukraine та боксер із тренером відвідали святкову службу у місцевому соборі Святої Ольги, після якої поспілкувалися з місцевими жителями, а також у рамках благодійної ініціативи WBC Cares подарували їм подарунки до Дня Святого Миколая.

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Публикация от World Boxing Council Ukraine🇺🇦 (@wbc_ukraine)

Зазначимо, що Сіренко вирушив до Ківерців на ранок одразу після дострокової перемоги над досвідченим Андрієм Руденком. Бій, нагадаємо, завершився у шостому раунді зупинкою рефері.

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