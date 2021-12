Редкач - про перемогу Джейка Пола: Гарна акторська гра від Вудлі

У ніч із 18 на 19 грудня відбувся поєдинок між відомим блогером Джейком Полом та колишнім чемпіоном UFC у напівсередній вазі Тайроном Вудлі був не між справжніми боксерами.

Про це заявив український боксер Іван Редкач.

Enjoy your victory @jakepaul until you face a real boxer. If you call yourself a boxer than fight with boxers. pic.twitter.com/ygG1tjP8z5