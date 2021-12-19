Редкач - про перемогу Джейка Пола: Гарна акторська гра від Вудлі

Українець порадив блогеру провести двобій проти справжнього боксера

Джерело - Чемпіон.

У ніч із 18 на 19 грудня відбувся поєдинок між відомим блогером Джейком Полом та колишнім чемпіоном UFC у напівсередній вазі Тайроном Вудлі був не між справжніми боксерами.

Про це заявив український боксер Іван Редкач.

"Насолоджуйся своєю перемогою, Джейк, поки не зустрінешся зі справжнім боксером. Якщо ти називаєш себе боксером, то бийся з боксерами", - зазначив Редкач.

Enjoy your victory @jakepaul until you face a real boxer. If you call yourself a boxer than fight with boxers. pic.twitter.com/ygG1tjP8z5 — Ivan Redkach (@ivan_redkach) December 19, 2021

Нагадаємо, перемогу здобув Пол, відправивши суперника у жорсткий нокаут у шостому раунді. На те, що трапилося, відреагував український боксер Іван Редкач (23-6-1, 18 КО), який виступає у напівсередній вазі.