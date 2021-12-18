Бетербієв у важкому бою захистив титули WBC та IBF у напівважкій вазі

Бетербієв завершував бій з розсіченням

У ніч із 17 на 18 грудня на арені Bell Centre у Монреалі (Канада) відбувся поєдинок за титул чемпіона світу за версіями WBC та IBF у напівважкій вазі (до 79,4 кг).

Росіянин Артур Бетербієв (17–0, 17 КО) успішно захистив два пояси від зазіхань претендента – американця Маркуса Брауна (24–2, 16 КО).

Бій проходив із перевагою Бетербієва, однак у 4-му раунді росіянин отримав сильне розсічення через зіткнення головами, і продовження бою було під питанням.

Після цього інциденту Артур, якому лікар дозволив продовжити бій, активізувався та відправив суперника у нокдаун у 7-му раунді. А через два раунди бій був завершений.