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Бетербієв у важкому бою захистив титули WBC та IBF у напівважкій вазі

Сьогодні 08:10 202 0
Бетербієв завершував бій з розсіченням
Бетербієв у важкому бою захистив титули WBC та IBF у напівважкій вазі

Джерело - sport.ua.

У ніч із 17 на 18 грудня на арені Bell Centre у Монреалі (Канада) відбувся поєдинок за титул чемпіона світу за версіями WBC та IBF у напівважкій вазі (до 79,4 кг).

Росіянин Артур Бетербієв (17–0, 17 КО) успішно захистив два пояси від зазіхань претендента – американця Маркуса Брауна (24–2, 16 КО).

Бій проходив із перевагою Бетербієва, однак у 4-му раунді росіянин отримав сильне розсічення через зіткнення головами, і продовження бою було під питанням.

Після цього інциденту Артур, якому лікар дозволив продовжити бій, активізувався та відправив суперника у нокдаун у 7-му раунді. А через два раунди бій був завершений.

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